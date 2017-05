MILANO: 5MILA VISITATORI IN PIAZZA DUOMO PER LA FESTA DEL BIOLOGICO ITALIANO (2)

6 maggio 2017- 19:08

(AdnKronos) - In Italia "il fatturato del bio nel 2016 è stato di 4,3 miliardi, in crescita di oltre il 12%"; il che "ci rende il settimo mercato al mondo". Il "74% delle famiglie italiane (1,2 milioni in più del 2015 +7%) ha acquistato prodotti biologici". E "siamo il primo Paese al mondo per superficie ad agrumi, il secondo per apicoltura e viticoltura, il terzo per olivicoltura, il quarto per orticoltura e frutteti, l’export è in crescita del 16%". Le aziende agricole italiane "sono 52.588, in crescita dell’8,1% in un anno, che coltivano senza usare nemmeno un grammo di pesticidi e concimi chimici di sintesi"; il che significa "oltre 1.492.579 ettari (+7,5%), ben il 12% dell’intera superficie agricola nazionale". Il bio "è una realtà, non si può più parlare di nicchia, con 7.061 imprese che ne trasformano i prodotti (+8,2%) senza usare coloranti, conservanti e inutili additivi, dando lavoro a oltre 250mila occupati".