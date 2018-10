3 ottobre 2018- 20:07 Milano: 900 foto per Wlm 2018, Palazzo Marino e Galleria monumenti più amati

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Novecento scatti per raccontare la città. Milano si conferma il soggetto lombardo più amato dai fotografi professionisti e dilettanti che hanno partecipato all’edizione 2018 di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico internazionale che invita a documentare per immagini il patrimonio storico e culturale delle città.L’iniziativa, conosciuta anche con l’acronimo Wlm, è promossa e coordinata da Wikimedia Italia-Associazione per la diffusione della conoscenza libera e mira a valorizzare l’immenso patrimonio culturale italiano sul web, incentivando i cittadini a documentare la propria eredità culturale, condividendo gli scatti realizzati con licenze libere, nel pieno rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana.Il Comune di Milano ha aderito al concorso per il secondo anno consecutivo per aprirsi a una platea sempre più internazionale e per diffondere la cultura della conoscenza libera e della condivisione e per Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data si tratta di "un’occasione di sinergia tra le istituzioni e la cittadinanza attiva per valorizzare e accrescere la presenza online e la conoscenza del nostro patrimonio".