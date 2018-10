3 ottobre 2018- 20:07 Milano: 900 foto per Wlm 2018, Palazzo Marino e Galleria monumenti più amati (2)

(AdnKronos) - Le 900 fotografie di Milano sono state caricate su Wikimedia Commons, l’archivio di file multimediali a supporto dei progetti di Wikimedia e andranno ad arricchire le pagine di Wikipedia, l’enciclopedia online più consultata al mondo.Tra i soggetti più amati Galleria Vittorio Emanuele II, il Cimitero Monumentale, Palazzo Marino e il Castello Sforzesco, ma anche il Vigorelli, la Casa della Memoria, i tesori ospitati dai musei milanesi, la vista notturna di Palazzo Reale e alcuni alberi secolari presenti in città. Ben rappresentate anche le molte targhe e iscrizioni commemorative che ricordano personaggi illustri o avvenimenti che hanno segnato la storia della città, a disposizione dei fotografi per la prima volta quest’anno.In totale in Italia sono state scattate più di 29mila fotografie (il 40 per cento in più rispetto allo scorso anno) di cui 1.900 solo in Lombardia, da più di mille fotografi. Il nostro Paese è stato il secondo più attivo per numero di scatti dietro alla Russia e il terzo per numero di fotografi alle spalle di Stati Uniti e India. Tutte le foto rimarranno a disposizione degli utenti su Wikimedia Commons e il Comune di Milano avrà la possibilità di utilizzare gratuitamente gli scatti della città per le proprie attività istituzionali di comunicazione e di promozione.