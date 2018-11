29 novembre 2018- 13:42 Milano: A. Fontana, esterrefatto per arresto maestro d'asilo, bene legge

Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Fatti come quello accaduto a Pero lasciano esterrefatti. Purtroppo non è la prima volta che si verificano e la frequenza di questi atteggiamenti diventa sempre più intensa. Per questo motivo la legge che abbiamo approvato martedì in Consiglio regionale, che favorisce l'installazione di impianti di videosorveglianza nei nidi e nei micronidi, acquista una valenza ancora maggiore". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato l'arresto di un maestro, ora ai domiciliari, accusato di maltrattamenti ai bambini di un asilo di Pero, in provincia di Milano.