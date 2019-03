4 marzo 2019- 21:16 Milano: a Legnano operaio minaccia di buttarsi da una gru, 'non mi pagano'

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Da diverse ore un egiziano di vent'anni circa è arrampicato sulla gru di un cantiere edile di Legnano, in provincia di Milano, e minaccia di suicidarsi. I vigili del fuoco sono sul posto dalle 15.30 di questo pomeriggio e si trovano ancora lì a supporto delle forze dell'ordine, in via Carlo Porta. Quella del ragazzo, operaio, è una protesta: scaturirebbe dal mancato pagamento di diversi stipendi. Da tempo, avrebbe chiesto al suo datore di lavoro di essere pagato, insieme ad altri colleghi, senza avere ancora ricevuto risposta.