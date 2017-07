MILANO: A SESTO SCATTANO DASPO, IN TRE GIORNI DISPOSTI NOVE ALLONTANAMENTI

27 luglio 2017- 17:26

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Daspo urbani, allontanamenti e anche due accompagnamenti in questura a Milano per l’espulsione dall’Italia. Questo il bilancio a tre giorni dall’entrata in vigore dell'ordinanza firmata dal sindaco del comune milanese di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che vieta il commercio abusivo, l’accattonaggio e il bivacco. In tutto nove le persone, tutte straniere, già allontanate: sei per bivacco e tre per accattonaggio."Ringrazio tutti gli agenti della Polizia locale per il grande impegno messo in campo per fronteggiare una piaga sociale inaccettabile come quella del degrado urbano - afferma Di Stefano -. Un ringraziamento che estendo anche all’assessore Claudio D’Amico che sta dimostrando determinazione e competenza nell’affrontare tematiche importanti e delicate come questa. Non abbassiamo la guardia e proseguiamo su questa linea, con la speranza che anche altri sindaci intraprendano questo percorso".