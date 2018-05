3 maggio 2018- 15:34 Milano: accoltellano e rapinano due persone, cinque giovani arrestati

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l'accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ed in materia di stupefacenti.Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Bonola della questura di Milano in esecuzione alla delega di attività d'indagine emessa dall'autorità giudiziaria, sono scattate dopo la denuncia presentata nella stazione dei carabinieri di Cornaredo da parte delle vittime della rapina. Armati di catene, coltelli e di un machete/scimitarra, i cinque avevano aggredito i due connazionali di 37 e 28 anni per motivi non precisati.