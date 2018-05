3 maggio 2018- 20:40 Milano: accordo storico per 'espansione' Accademia Brera in ex scalo Farini

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - L'Accademia di Brera trasferirà già a partire dal prossimo anno accademico alcune attività negli spazi dell'Ex scalo ferroviario Farini. Per rendere possibile il trasferimento oggi è stato firmato un accordo storico tra Comune di Milano, Accademia di Belle Arti di Brera e FS Sistemi Urbani, a pochi mesi dopo la firma della lettera d'intenti. Nel dettaglio, l'Accademia ha firmato la convenzione per l’utilizzo dell'ex scalo ferroviario e un accordo di collaborazione in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione con il Politecnico di Milano. Il primo passo sarà la progettazione degli spazi dell’Ex Scalo Farini, che permetterà già dal prossimo anno accademico il trasferimento di alcune attività dell’Accademia. Ferma restando la collocazione principale dell'Accademia nell'edificio storico di via Brera, d'ora in poi gli studenti potranno contare su altri 30mila metri quadri, ponendo le basi per la creazione di un vero Campus delle arti a Milano.