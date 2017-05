MILANO: ACQUISTA GIOIELLI CON CARTA DI CREDITO RUBATA, ARRESTATA

9 maggio 2017- 16:01

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Aveva appena acquistato dei gioielli utilizzando una carta di credito rubata, ma quando ha visto i carabinieri in strada non è riuscita a trattenere il nervosismo, tanto che i militari l'hanno notata e hanno deciso di effettuare un controllo, scoprendo che si trattava di una ricettatrice seriale. E' accaduto a Milano a una 37enne che è stata arrestata.La donna, di origine veneta, è stata intercettata in via Pellegrino Rossi da una pattuglia dei carabinieri della stazione Milano - Affori che l'hanno vista uscire da un compro oro. Accortasi della loro presenza, ha accelerato il passo. Giunta alla sua auto, i militari l'hanno avvicinata e le hanno posto qualche domanda. La 37enne ha spiegato loro di aver appena venduto dell’oro usato di sua proprietà, ma dalle verifiche condotte presso l’attività commerciale è risultato che in realtà aveva acquistato 3 collane in oro del valore complessivo di oltre 4.700 euro pagando con una carta di credito intestata a un’anziana ricoverata in un vicino ospedale, che ne aveva subito il furto. Successivi accertamenti hanno inoltre evidenziato che la 37enne già in passato aveva posto in essere condotte simili in Veneto. Per questo, per lei, sono scattate le manette. Condotta a San Vittore, dovrà rispondere di ricettazione, sostituzione di persona e indebito utilizzo di carta di credito.