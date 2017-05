MILANO: AGENTE POLFER E MILITARE ACCOLTELLATI IN STAZIONE CENTRALE (2)

18 maggio 2017- 21:50

(AdnKronos) - L'aggressione è avvenuta intorno alle 20 al piano ammezzato dello scalo milanese. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con tre ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica. I feriti, secondo quanto si apprende, sono tre e non due come precedentemente indicato. Si tratta di due militari dell'esercito, trasportati all'ospedale Sacco e un agente della Polfer, trasferito al Fatebenefratelli. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'aggressore, di cui non è stata resa nota l'identità, avrebbe circa 20-25 anni ed è stato preso in consegna dalla polizia. Non sono ancora noti i motivi del suo gesto.