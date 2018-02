MILANO: AGGREDISCE AGENTI ALL'UFFICIO IMMIGRAZIONE QUESTURA, ARRESTATO

3 febbraio 2018- 18:33

Milano, 3 feb. (AdnKronos) - Un ragazzo gambiano di 21 anni è andato in escandescenze all'Ufficio Immigrazione della questura ed è stato subito arrestato dalla polizia di Milano. Al giovane mancava la foto formato tessera per il rinnovo del permesso di soggiorno e non ne voleva sapere di andare di andare alla macchinetta self service per scattarsi le foto: così, ha iniziato a inveire contro gli agenti sferrando un pugno in faccia a uno di loro e aggredendone un altro. L’udienza con rito per direttissima è stata fissata per lunedì mattina e l'ufficio immigrazione si è già attivato per richiedere al Ministero un posto in un centro per il rimpatrio dopo la scarcerazione.