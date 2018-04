27 aprile 2018- 08:14 Milano: aggredito in strada muore in ospedale

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Un uomo è stato aggredito ieri sera a Milano e ha perso la vita poco dopo il ricovero. Si tratta di un 43enne di nazionalità romena con precedenti.L'aggressione, riferisce la polizia, è avvenuta intorno alle 21.30 in via Padova, all'uscita di un bar all'altezza del civico 179. Agli agenti della volante intervenuti sul posto, l'uomo ha riferito di essere stato colpito al volto da uno straniero che poi è fuggito subito dopo. Trasportato in codice verde al S. Raffaele, il 43enne è morto nella notte per una emorragia cerebrale.