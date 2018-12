3 dicembre 2018- 17:05 Milano: aggressione Bettarini, vittima e amici saranno ascoltati in aula

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Niccolò Bettarini, una sua amica e altri due testimoni diretti dell'aggressione subita dal giovane lo scorso 1 luglio davanti a una discoteca di Milano saranno ascoltati in aula. Lo ha deciso oggi il giudice Guido Salvini che ha fissato la prossima udienza per il 20 dicembre, data in cui verrà ascoltato il perito nominato dal gip. Lo rende noto il difensore della vittima, Alessandra Calabrò. Umberto Genovese, docente all’Istituto di medicina legale dell’Università degli Studi di Milano, è stato nominato consulente tecnico di parte di Bettarini, dopo il provvedimento del gip Salvini che, nell’udienza del 29 novembre, ha disposto la perizia medico-legale sulla cartella clinica del mio assistito, indicando per l'incarico il dottor Alessio Battistini.