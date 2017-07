MILANO: AGGRESSORE CENTRALE ORIGINARIO GUINEA, SARà ESPULSO SUBITO DOPO CARCERE

17 luglio 2017- 20:34

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Si chiamo Mamadou Saidou Diallo l'uomo di 28 anni - è nato il 6 luglio 1989 - che oggi ha aggredito ferendo lievemente un agente della polizia di Milano. Originario della Guinea, sarà espulso dall'Italia immediatamente dopo la fine della pena detentiva. Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha dato disposizione al Dirigente dell’Ufficio Immigrazione Tiziana Liguori di "avviare tempestivamente la procedura identificativa dell’arrestato" in modo da procedere all'allontanamento, riferisce una nota della questura. In più, Cardona ha dato disposizione all'Ufficio Prevenzione Generale di proporre gli agenti intervenuti "per un riconoscimento premiale". L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza nei confronti di pubblico ufficiale.