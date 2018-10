27 ottobre 2018- 18:56 Milano: al via dal 31 ottobre il festival Piccolo Grande Cinema

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Parte mercoledì prossimo, 31 ottobre, a Milano, l’undicesima edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival internazionale delle nuove generazioni. Ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana, il festival si svolgerà quest’anno al cinema Spazio Oberdan, Mic-Museo interattivo del cinema, Biblioteca del cinema Morando Morandini e, a Paderno Dugnano, presso Area Metropolis 2.0. Fino al 10 novembre, undici giorni di anteprime nazionali e internazionali, 3 sezioni di concorso, incontri con gli autori, momenti di festa, di partecipazione e di creatività. Si parte il 31 ottobre al Mic-Museo interattivo del cinema, con l’esclusiva anteprima del film 'The Little Witch-La streghetta' di Michael Schaerer, l’incredibile storia di una giovane strega ribelle, adattamento cinematografico dell’omonimo libro per bambini che ha ispirato intere generazioni. Per i bambini sarà allestito un vero red carpet con tanto di luci e fotografo stile Hollywood e una truccatrice professionista, per provare l'emozione di calcare una passerella dal dress code dedicato ad Halloween. La serata si concluderà con l’esclusiva 'Notte al Museo del Cinema', durante la quale venti streghette avranno la possibilità di trascorrere una notte all'interno del museo scoprendo le sue meraviglie.