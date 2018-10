16 ottobre 2018- 20:11 Milano: al via nuovo iter per assegnazione locali Galleria Vittorio Emanuele (2)

(AdnKronos) - I due locali hanno svolto meno di 50 anni di attività in Galleria e hanno nel tempo modificato arredi, insegna e destinazione d’uso. E proprio per questi motivi non hanno acquisito una notorietà e un’indiscussa rilevanza nazionale ed internazionale per concorrere al prestigio della Galleria.Nel procedimento avviato dalla Giunta è anche previsto l’annullamento della delibera del 6 novembre 2015 in cui venivano rinnovati i contratti di affitto dei locali 'Il Salotto' e 'La Locanda del Gatto Rosso' perché considerati locali storici. In quell’occasione fu l'Anac a bloccare l’iter e a disporre l’avvio del bando di gara che venne indetto il 30 dicembre 2016.