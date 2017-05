MILANO: AL VIA PIANO CITY, 50 ORE DI MUSICA E 450 CONCERTI IN OLTRE 250 SITI

18 maggio 2017- 19:38

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Cinquanta ore di musica e 450 concerti in oltre 250 luoghi di Milano. Inaugura domani Piano City 2017, tre giorni durante i quali il capoluogo lombardo trova nelle note di centinaia di pianoforti la sua colonna sonora. Giunta alla sua sesta edizione, Piano City "brilla per contenuti musicali, progetti, percorsi inediti", spiegano gli organizzatori. Per la prima volta "i pianisti arriveranno anche fuori porta, con concerti in provincia e regione, oltre i confini geografici e sempre al centro dello spirito del festival". Inoltre "grazie ai tantissimi appuntamenti prodotti direttamente dal festival, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, tra concerti, lezioni di piano, tributi a grandi maestri, nuove esecuzioni, pianisti semoventi o stanziali, chiunque potrà esplorare Milano, scoprire i suoi luoghi, dai grandi spazi già noti ai cortili, alle case e ai giardini fino a ieri sconosciuti, addentrandosi nei suoi tanti quartieri a misura d'uomo". Ad inaugurare l'edizione 2017 di Piano City sarà Chilly Gonzales, pianista e produttore canadese capace di muoversi tra musica classica, rap ed elettronica. Vincitore di un Grammy Award con i Daft Punk, ha collaborato con artisti come Jarvis Cocker, Peaches, Mocky, Feist ed è entrato nel Guinness dei primati per il concerto come solista più lungo della storia musicale (27 ore, 3 minuti e 44 secondi). Gonzales si esibirà venerdì sera sul main stage della Galleria d'Arte Moderna – Villa Reale con un concerto di brani tratti dall'album Piano Solo II e presentati in PianoVision: una proiezione video in tempo reale con riprese che inquadrano solo le sue mani e i tasti del pianoforte.