1 ottobre 2018- 18:13 Milano: al via Poli360, fondo da 60 mln per l'innovazione tecnologica

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - E' stato presentato oggi al Politecnico di Milano Poli360, un fondo unico nel suo genere in Italia che fa leva sulle potenzialità di ricerca e sul bacino di competenze dell’ateneo, nonché sulla piattaforma di trasferimento tecnologico gestita dal Technology transfer office del Politecnico stesso e dal suo incubatore di startup PoliHub. Il fondo da 60 milioni di euro sarà gestito da 360 Capital Partners, società europea di venture capital, che lavorerà in stretta collaborazione con le strutture dell’ateneo. Gli investimenti andranno a sostenere lo sviluppo di progetti e startup ad alto contenuto tecnologico basate su ricerca e/o proprietà intellettuale nei settori della manifattura industriale e dell’automazione, della gestione efficiente dell’energia, delle infrastrutture civili e di telecomunicazione, dello sviluppo dei materiali avanzati e del design. Gli investimenti copriranno l’intero ciclo di vita dei progetti di innovazione, dalle fasi più precoci, incentrate sullo sviluppo tecnologico (prototipazione e validazione in campo), a quelle di trasferimento di proprietà intellettuale all’industria e di creazione di impresa high-tech.Poli360 conta sul sostegno di importanti gruppi industriali italiani come Brembo e Maire Technimont. È aperto alla partecipazione di ulteriori partner corporate interessati ad una collaborazione concreta sul fronte dell’Open Innovation e della creazione di impresa.