25 febbraio 2019- 16:03 Milano: al via primo corso rivolto a pmi su gestione rischio chimico

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - E' stato presentato questa mattina a Milano il primo corso per la promozione della salute nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al rischio chimico e al rischio derivante da lavori in ambienti confinati. Ad illustrare le finalità dell’iniziativa il prefetto di Milano Renato Saccone con l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani e l’assessore al Welfare di Regione di Lombardia, Giulio Gallera."A meno di un anno dalla sottoscrizione del 'Protocollo d’intesa per potenziare la sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio - spiega Saccone- oggi tracciamo un primo bilancio sulle importanti azioni avviate per potenziare i livelli di legalità e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quei settori ritenuti più esposti a rischio". In prefettura "è stato costituito il 'Tavolo di coordinamento permanente per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti' che ha promosso la realizzazione di specifici percorsi formativi e l’implementazione dell’attività di controllo, attraverso un’azione unitaria e coordinata degli enti di vigilanza preposti".Una "risposta concreta del sistema di rete interistituzionale che, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e del mondo dell’università, persegue obiettivi condivisi per sostenere e diffondere una permanente educazione alla cultura della legalità e della sicurezza".