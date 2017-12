MILANO: AL VIA SPERIMENTAZIONE 5G TARGATA VODAFONE /RPT (2)

11 dicembre 2017- 16:52

(AdnKronos) - “La sperimentazione 5G – ha aggiunto Aldo Bisio, ad di Vodafone Italia -è un grande acceleratore per Milano, che diventa la capitale europea del 5G. L’iniziativa raggruppa grandi realtà nazionali e internazionali e crea un ecosistema aperto di sviluppo. Abbiamo messo insieme 28 grandi imprese leader nei rispettivi settori industriali e attivato una grande partnership con il Politecnico di Milano. Entro il 2018 costruiremo un’infrastruttura 5G che coprirà l’80% di Milano e Area Metropolitana e completeremo la copertura entro il 2019". "Ci siamo aggiudicati la gara per la qualità, livello di innovazione e distintività dei nostri oltre 40 progetti, con applicazioni in 7 diversi settori verticali che spaziano dalla salute alla sicurezza, dall’energia ai trasporti, dall’education all’intrattenimento. Investiremo oltre 90 milioni di euro – ha concluso Bisio – e copriremo tutti gli ambiti più rilevanti di applicazione del 5G, con particolare attenzione alle aree di maggior impatto sociale”. “Viviamo un momento di grandi trasformazioni, in cui i progetti industriali diventano sempre di più dei laboratori aperti e condivisi, dei veri e propri campi di ricerca e di sperimentazione per l’intero Paese – ha dichiarato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano - Ambiti di studio e di sviluppo attraverso i quali l’università gioca un ruolo importante. Il Politecnico di Milano è protagonista di una forte apertura verso le imprese e la città, come dimostra la collaborazione solida con Vodafone e con i partner dell’iniziativa. Un progetto vitale, quello del 5G, per il quale mettiamo a disposizione competenze e spazi, che offre nuove opportunità alle nostre start up e occasioni di crescita non solo per Milano, ma per l’intero tessuto socioeconomico. Un appuntamento con l’innovazione al quale non potevamo mancare”.