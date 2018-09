26 settembre 2018- 18:57 Milano, al via Stati generali su ricerca marina

Milano, 26 set. - (AdnKronos) - La ricerca marina sta assumendo un ruolo sempre più importante e strategico nell’economia sostenibile, ma l’Italia investe ancora troppo poco rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. Di questo si parla in occasione degli Stati Generali della ricerca Marina organizzati all’università Bicocca di Milano. L’Italia in questo campo è ancora molto indietro, come sottolinea Roberto Danovaro, presidente della stazione zoologica A.Dohrn di Napoli: "Da noi non mancano le menti, ma le infrastrutture. Così è molto difficile competere con gli altri Paesi. Noi abbiamo Tre ricercatori ogni 1000 impiegati, in Germania 11 ad esempio. Così non è semplice restare al passo".Massimo Inguscio, presidente de Cnr, spiega quanto in realtà l’Italia possa essere centrale nella ricerca Marina: "Siamo capofila nel progetto europeo Blu Med, fondamentale per salvaguardare la salute del mar Mediterraneo". Dopo l’incontro aperto a tutti di oggi, domani si terrà un incontro chiuso al pubblico nel quale i rappresentanti degli enti pubblici della Ricerca italiana si siederanno attorno a 10 tavoli tematici per fare il punto della situazione e trovare soluzioni condivise. Venerdì poi verranno presentati i documenti relativi a ogni singolo argomento e verrà nominata la Commissione scientifica che esporrà le soluzioni condivise dei vari enti.