22 novembre 2018- 20:35 Milano: albero di Natale Piazza Duomo sarà inaugurato 5 dicembre

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Milano si prepara per vestirsi a festa in occasione delle feste natalizie e quest'anno, all'albero, ci pensa Unipol. Con il sostegno dello sponsor, il grande albero di Piazza Duomo sarà inaugurato il 5 dicembre alle 18.15 e le sue luci blu illumineranno con 35mila punti led la piazza giorno e notte. E' un abete alto 25 metri proveniente dalla Val di Sole del Trentino. Unipol sarà sponsor anche del Calendario Musicale dell’Avvento, con videoproiezioni sotto il Palazzo del Portici Meridionali, e illuminerà la torre Galfa. Un altro albero, donato da Oppo, sarà in piazza XXIV Maggio nella forma di un'installazione di design e illuminotecnica alta 20 metri, con una scala al suo interno per salire fino al balcone e ammirare la vista della Darsena. Brillerà da fine novembre in Corso Vittorio Emanuele II l’albero di Bulgari, mentre si accende il 4 dicembre quello firmato Swarovski sotto la volta dell’Ottagono in Galleria. Per quanto riguarda le luminarie, dalla periferia al centro sono 180 le vie che si accenderanno grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, Confcommercio Milano, Assolombarda, associazioni di vie, sponsor e laboratori di quartiere. La novità di quest’anno è la grande volta bianca, di 800 metri quadri realizzata con 5mila led che illumineranno la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II. Anche in periferia sono numerose le vie che brilleranno in occasione delle festività: da piazza Ferrara al Corvetto sino a piazza Selinunte, da via Casoretto a via Ponteseveso, via Ceriani e piazza Anita Garibaldi a Baggio, piazza Belloveso a Niguarda passando per Cassinari a Rogoredo e via Parea a Ponte Lambro nonché via Faa di Bruno a Calvairate e molte altre oltre i confini della linea 90/91.