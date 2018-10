13 ottobre 2018- 17:14 Milano: alghe e rifiuti, tre giorni di pulizie straordinarie in Darsena

Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Tre giorni di pulizie per la Darsena di Milano. Si è concluso lo scorso giovedì l’intervento straordinario di rimozione dei rifiuti e taglio delle alghe, iniziato martedì 9 e deciso dal Consorzio Est Ticino Villoresi in accordo con l’amministrazione comunale.La pulizia è stata realizzata con una piccola barca dotata di barra falciante per la rimozione delle alghe, con la massima attenzione per i pesci che popolano le acque. Da venerdì l’acqua della Darsena è tornata ai livelli normali, l’abbassamento dei giorni precedenti ha permesso di compiere una puntuale attività di pulizia dell’area portuale: tra i recuperi sono risultati diversi ingombranti, numerose le biciclette e un telone, oltre a un grosso quantitativo di bottiglie."All’impegno e all’attenzione del Comune e del Consorzio Est Ticino Villoresi -commenta l’assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli- deve affiancarsi quello di tutti i cittadini". Del resto, conclude, "la Darsena e i Navigli sono un patrimonio prezioso che va difeso e rispettato da tutti".