MILANO: ALLIANZ ITALIA, CON FILARMONICA SCALA PER GRANDE EVENTO PIAZZA DUOMO

6 giugno 2017- 19:47

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Allianz Italia è per la quinta volta consecutiva al fianco dell’Orchestra Filarmonica della Scala, sostenendo il Concerto per Milano, il grande spettacolo gratuito 'open air' che si terrà in Piazza Duomo l’11 giugno 2017 alle ore 21.30. A dirigere l'orchestra, il maestro Riccardo Chailly; l'ospite solista di questa edizione è il violinista Nikolaj Znaider che interpreterà il Concerto per violino di Cajkovskij. Il programma proseguirà con un omaggio alla musica italiana: Otto e mezzo e Amarcord di Nino Rota e Pini di Roma di Ottorino Respighi."La nostra partnership con la Filarmonica della Scala - spiega Klaus-Peter Roehler, ceo di Allianz Italia - risale all’anno 2000 e siamo onorati di essere per la quinta volta consecutiva al fianco di questa prestigiosa istituzione milanese per offrire alla città di Milano una serata di musica classica di grande livello".