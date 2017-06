MILANO: ALLIANZ ITALIA, CON FILARMONICA SCALA PER GRANDE EVENTO PIAZZA DUOMO (2)

6 giugno 2017- 19:47

(AdnKronos) - "Serate-evento come questa in Piazza Duomo - aggiunge Roehler - sono un potente collante intergenerazionale e multiculturale, grazie alla magia della musica". Ancora una volta "abbiamo voluto mostrare il nostro impegno per Milano, dove abbiamo una forte presenza di dipendenti e una futura prestigiosa sede, quale la Torre Allianz, contribuendo a rendere la città una vera metropoli europea, dinamica e vitale, in grado di mettere in luce se stessa e l’Italia sulla mappa del mondo". Nelle passate edizioni, il concerto di Piazza Duomo ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico, registrando la presenza di oltre 50mila spettatori, oltre a centinaia di migliaia di telespettatori per la diretta televisiva dell’evento. Quest’anno poi, Allianz Italia ha voluto sostenere un secondo appuntamento con la Filarmonica della Scala a Trieste, città altrettanto importante e sede legale della società. Per il Concerto Trieste in Musica che si terrà il 18 giugno 2017, in piazza Unità d’Italia, l’Orchestra Filarmonica della Scala sarà diretta dal celebre Maestro Myung-Whun Chung.