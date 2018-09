22 settembre 2018- 17:22 Milano: aperto avviso per prima rete associazioni politiche giovanili

Milano, 22 set. (AdnKronos) - Creare la prima rete di associazioni giovanili milanesi e dei principali soggetti cittadini che aggregano giovani e realizzano progetti e iniziative a loro rivolti. E' l'obiettivo del Comune di Milano che ha lanciato un avviso pubblico attraverso il quale intende dare vita a un network per favorire la partecipazione attiva e concreta di ragazzi e ragazze alla definizione delle politiche che li riguardano e confrontarsi su temi specifici, anche ai fini della stesura del 'piano operativo giovani' dedicato alla fascia d’età tra i 12 e i 35 anni. MiGeneration-Net si incontrerà per la prima volta il 9 e 10 novembre alla Fabbrica del Vapore, a Milano. Il 'piano operativo giovani' sarà la base per programmare progetti e iniziative mirati alle diverse fasce di età. Dedicato ai più giovani, sarà dunque redatto proprio con la loro collaborazione e partecipazione, attraverso la condivisione di bisogni e priorità d’intervento, lo scambio di informazioni, la formulazione di proposte e l’ottimizzazione della programmazione di eventi e progetti.