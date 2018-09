22 settembre 2018- 17:22 Milano: aperto avviso per prima rete associazioni politiche giovanili (2)

(AdnKronos) - Il network che si andrà a creare parteciperà a tavoli tematici suddivisi anche per fasce di età e potrà essere composto da associazioni giovanili, nelle quali i componenti del consiglio direttivo siano in maggioranza persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, associazioni studentesche universitarie e/o di studenti Erasmus, cooperative di studenti, liste di rappresentanza studentesche negli organi accademici iscritte agli albi istituiti dalle università milanesi, associazioni di dottorandi di ricerca o specializzandi formalmente costituite, comitati studenteschi e gruppi studenteschi formalmente costituiti delle scuole secondarie di secondo grado, associazioni studentesche rappresentate nel forum nazionale, centri di aggregazione giovanile accreditati del Comune di Milano, associazioni, cooperative, imprese sociali, enti che promuovono servizi per i giovani (12-35 anni), gruppi informali costituiti da un minimo di 10 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, aventi sede operativa nella città di Milano purché ammessi nell’elenco dei 'gruppi informali di cittadinanza attiva'.