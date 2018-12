27 dicembre 2018- 21:07 Milano: approvato progetto per metrotranvia al quartiere Adriano

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Tappa importante nella realizzazione delle opere di mobilità che riguardano il quartiere Adriano di Milano: è stato approvato il progetto esecutivo del prolungamento della metrotranvia 7 da via Anassagora al Quartiere Adriano con entrata in servizio nel 2021.“Stiamo rispettando i tempi di realizzazione del prolungamento come previsto dalla convenzione del progetto periferie con il Governo. La metrotranvia entrerà in servizio nel 2021", spiega Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune.Per quanto riguarda l’esecutivo approvato, si tratta di 1,5 chilometri di prolungamento che corre sui binari e che rientrano nel disegno della metrotranvia interperiferica nord Certosa Fs-Bovisa Fn-Ca’ Granda-Bicocca-Precotto-Adriano-Cascina Gobba M2 e rappresentano una prima tratta funzionale rispetto all’ulteriore prolungamento della linea fino alla stazione M2 di Cascina Gobba per il quale è in corso di realizzazione il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il costo è di oltre 15,8 milioni di euro dei quali 7,9 milioni sono finanziati dallo Stato attraverso il bando periferie e 7,9 milioni di euro direttamente dal comune.