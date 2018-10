18 ottobre 2018- 14:44 Milano: Arpa, valori diossina alterati dopo incendio

Milano, 18 ott. (AdnKronos) - Una "parziale alterazione della qualità dell’aria" dopo l'incendio scoppiato a Milano in via Chiasserini lo scorso 14 ottobre. E' quanto emerge dai dati dell'Arpa diffusi dopo le analisi sui valori delle diossine e dei furani. "Durante le prime fasi dell'incendio, il valore della concentrazione totale delle diossine e dei furani (PCDD-DF) è risultato pari a 0.5 picogrammi per metrocubo, in termini di tossicità equivalente, a conferma di una parziale alterazione della qualità dell’aria dovuta all’evento in corso", spiega l'Arpa in un comunicato.