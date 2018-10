18 ottobre 2018- 15:44 Milano: Arpa, valori inquinanti nella norma per grandi incendi Lombardia (2)

(AdnKronos) - Oggi l’incendio è in fase di spegnimento, ma i campionamenti sui microinquinanti rimangono attivi e dureranno almeno fino al termine della fase emergenziale. I risultati delle analisi "sembrano in ogni caso confermare i trend di valori di concentrazione della fascia medio bassa, rispetto ad altri casi analoghi", aggiunge ancora l'Arpa. I monitoraggi degli inquinanti tradizionali nei casi di incendio sono proseguiti: già nelle prime ore del rogo, le strumentazioni di pronto intervento, a risposta immediata, avevano escluso valori anomali di queste sostanze nell’aria della zona interessata dall’incendio. Nei giorni seguenti, le misure si sono estese anche in altri punti della città (Lotto, Wagner e Buonarroti) in base alle segnalazioni di forti odori di bruciato da parte dei cittadini ma "i monitoraggi hanno confermato l’assenza di valori anomali, nonostante il disagio e la presenza di odori sicuramente riferibili all’incendio", spiega Arpa.Il 16 ottobre c'è stato un ulteriore campionamento in via Negrotti, in prossimità dell’area dell’incendio e nel punto di massima ricaduta del pennacchio dei fumi, il cui innalzamento risultava notevolmente ridotto rispetto alla giornata di lunedì, a causa delle variate condizioni meteo e della diminuzione del calore sviluppato dalla massa dei rifiuti. Le analisi "hanno evidenziato una concentrazione di inquinanti, già presenti nel primo campionamento con canister (Diclorofluorometano, Diclorometano, Benzene, Toluene) a cui si sono aggiunti altri composti, rientranti nei valori attesi in un tipico ambiente urbano".