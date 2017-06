MILANO: ARRESTATI AUTORI TENTATO OMICIDIO PIAZZALE MARTINI DEL 2016

17 giugno 2017- 17:29

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano-Porta Monforte hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di tre uomini di origine tunisina di 29, 30 e 44 anni, irregolari sul territorio nazionale, già noti alla giustizia, ritenuti responsabili di tentato omicidio e rapina. Il provvedimento giunge al termine di una serie di indagini condotte a seguito dell’aggressione di due uomini di origine marocchina di 30 e 41 anni, avvenuta nella notte del 4 agosto 2016 in piazzale Martini, nel capoluogo lombardo. Durante un tentativo di rapina, il più giovane dei due era stato ferito con un coccio di bottiglia al collo e al viso, riportando profonde ferite e una notevole perdita ematica.Gli approfondimenti avviati immediatamente dopo, avevano consentito di restringere il campo di ricerca a tre uomini stranieri, legati sentimentalmente a donne italiane residenti nella zona. E' stato in particolare l'esame di alcune utenze telefoniche a consentire l'identificazione degli aggressori, i cui cellulari al momento dei fatti sono risultati presenti nell’area di piazzale Martini. I tre sono stati arrestati e condotti a San Vittore.