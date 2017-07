MILANO: ARRIVA DEFIBRILLATORE, DA DOMANI PARCO SEMPIONE SARà CARDIOPROTETTO

14 luglio 2017- 20:33

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Domani Parco Sempione diventerà il primo parco cardioprotetto di Milano. Alle ore 11, prenderà il via la cerimonia di posa di un defibrillatore salvavita donato dalla associazione In campo con il Cuore, alla presenza di Lamberto Bertolè, presidente del Consiglio comunale di Milano, presidente onorario dell’associazione. Il totem porta defibrillatore, di ultima generazione, monitorato e telecontrollato, verrà posizionato in un’area centrale del parco, nelle vicinanze dell’arena civica. Una grafica nella parte sottostante del totem descriverà le fasi di manovra del soccorso cardiopolmonare riportate nelle lingue italiano e inglese e redatte con la collaborazione di Areu 118 Lombardia. All’evento sarà presente anche un presidio di primo soccorso dell’associazione Croce d’oro onlus, con operatori impegnati in simulazioni di soccorso.