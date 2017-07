MILANO: ARRIVA DEFIBRILLATORE, DA DOMANI PARCO SEMPIONE SARà CARDIOPROTETTO (2)

14 luglio 2017- 20:33

(AdnKronos) - La realizzazione della posa del totem al Parco Sempione, resa possibile grazie all’impulso della presidenza del Consiglio comunale e dell’assessorato all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, costituisce momento significativo della campagna istituzionale di sensibilizzazione voluta da entrambi i soggetti promotori, campagna finalizzata all’affermazione dell’importanza del primo soccorso e alla diffusione dei defibrillatori non solo - come per obbligo di legge - negli impianti sportivi, ma anche nei luoghi di grande flusso come parchi, musei, piazze e condomini. Ad oggi sono stati donati alla città e posati oltre 20 defibrillatori.