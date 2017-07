MILANO: ARRIVA IL VIGILE DI QUARTIERE, DA LUNEDì IN NOVE ZONE DELLA CITTà

8 luglio 2017- 15:37

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Arrivano a Milano i vigili di quartiere. Da lunedì prossimo, 10 luglio, parte la prima fase sperimentale di tre settimane dei servizi dei vigili di quartiere in nove diverse zone, una in ciascun municipio. I 'ghisa' saranno in servizio dalle 7.30 del mattino alle 8 di sera, divisi in due turni, e pattuglieranno la zona in gruppi di tre persone, prevalentemente a piedi o in bicicletta.Si tratta di un progetto completamente nuovo che avrà bisogno di questo primo periodo per poter valutare al meglio percorsi, tempistiche e impegno degli agenti e quindi calibrare i servizi in vista della partenza a pieno regime prevista il prossimo 15 settembre in tutti i 27 quartieri individuati. La scelta delle aree in cui intervenire è stata presa dai municipi e condivisa con l’assessorato alla Sicurezza, in base ad una valutazione delle zone più critiche che richiedevano una maggiore attenzione.