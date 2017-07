MILANO: ARRIVA IL VIGILE DI QUARTIERE, DA LUNEDì IN NOVE ZONE DELLA CITTà (2)

8 luglio 2017- 15:37

(AdnKronos) - Il mese di agosto sarà utilizzato per programmare i servizi, in base all’analisi dei problemi riscontrarti e dei risultati ottenuti che verranno comunicati dagli agenti impegnati sul territorio. In questo periodo nelle 9 nove aree sarà assicurata la presenza di una 'auto quartiere', una pattuglia espressamente dedicata al controllo della zona. Il quartiere di San Siro sarà dotato anche di un comando mobile, una vera e propria centrale operativa su ruote con telecamere e monitor collegata con la sede di Piazza Beccaria. Per metà luglio è previsto l’arrivo di un secondo comando mobile che sarà posizionato in zona Corvetto.