MILANO: ARRIVA IL VIGILE DI QUARTIERE, DA LUNEDì IN NOVE ZONE DELLA CITTà (3)

8 luglio 2017- 15:37

(AdnKronos) - I nove quartieri in cui partirà la sperimentazione sono Sarpi - Garibaldi per il Municipio 1, Padova - Viale Monza per il Municipio 2, Rubattino - Lambrate per il Municipio 3, Forlanini - Ungheria per il Municipio 4, Gratosoglio per il Municipio 5, Barona per il Municipio 6, San Siro per il Municipio 7, Vialba per il Municipio 8 e Farini - Stelvio - Maciachini – Imbonati per il Municipio 9.Per tutto il 2017 il servizio evolverà e si perfezionerà anche grazie all'esperienza sul campo degli agenti e dal rapporto dei comandi di zona da cui dipenderanno i vigili di quartiere, per entrare definitivamente a regime nel 2018. L’obiettivo è che i vigili di quartiere diventino un punto di riferimento per i cittadini. Assicurando la loro massima presenza sul territorio nelle aree individuate, si potrà aumentare il livello di sicurezza, sia reale che 'percepito'.