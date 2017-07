MILANO: ARRIVA IL VIGILE DI QUARTIERE, DA LUNEDì IN NOVE ZONE DELLA CITTà (5)

8 luglio 2017- 15:37

(AdnKronos) - Nel periodo estivo i vigili di quartiere, in collaborazione con i servizi sociali, avranno anche il compito di fornire, soprattutto agli anziani rimasti in città, informazioni utili sui servizi attivi e in particolare sull’assistenza domiciliare a loro dedicata. Tutti gli agenti saranno dotati di caschetti di protezione per i servizi svolti in bicicletta e per loro e è stata attivata dalla Polizia Locale una copertura assicurativa specifica.