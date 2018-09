25 settembre 2018- 12:46 Milano: arriva la 'Green Week', 300 eventi dedicati alla natura

Milano, 25 set. (AdnKronos) - Si comincia con l'inaugurazione di piazza Olivetti nel quartiere Lodi di Milano, ma saranno oltre 300 gli eventi diffusi sul territorio. Dal 27 settembre, tra due giorni, inizia la prima edizione della Milano Green Week. Protagonisti della quattro giorni saranno parchi, orti, cortili, giardine, piazze e cascine cittadine, animati da laboratori e dibattiti con la collaborazione degli sponsor Beni Stabili, Fastweb, Lavazza e Engie.Le inaugurazioni principali saranno sei: si parte dalla nuova piazza verde nella zona dello Scalo Romana, realizzata nell’ambito del distretto smart Symbiosis, che nella serata di apertura della Milano Green Week sarà intitolata all’imprenditore Adriano Olivetti. Apriranno il nuovo parco della Torre al quartiere Bicocca e il giardino di via Fratelli Zoia, reso fruibile e decoroso dopo anni. E poi ancora piazza Angilberto II a Corvetto, riqualificata e parzialmente pedonalizzata, il nuovo percorso per mountain bike all’interno del parco Cassinis a Rogoredo e il giardino condiviso all’interno del carcere di San Vittore."Di qui al 2030 avremo almeno 20 nuovi parchi, nuove connessioni ecologiche che consentiranno la nascita del Grande Parco Metropolitano, l’incremento delle aree agricole del parco agricolo Sud, una crescita importante delle alberature presenti nell’area metropolitana grazie a un piano di forestazione capillare", spiega l'assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran. Giovedì alle 20.30 è prevista l’inaugurazione e intitolazione di piazza Olivetti, che diventerà cuore pulsante del nuovo distretto smart di Symbiosis (progetto di Beni Stabili), cui seguirà un concerto gratuito aperto a tutti i cittadini organizzato da Beni Stabili e Fastweb. Sul palco un mash-up tra la versione originale di Modest Musorgskij del 1874 per pianoforte e la sua rilettura progressive rock del 1971 di Emerson, Lake & Palmer.