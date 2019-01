25 gennaio 2019- 08:59 Milano: assalto portavalori a Bollate, sette arresti

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - La polizia ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare in carcere per l'assalto a un furgone portavalori che avvenne a Bollate, in provincia di Milano, il 15 ottobre del 2016. Gli arresti sono avvenuti ieri e nella notte scorsa tra le province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, con ordinanze emesse su richiesta della Procura di Milano. I sette, tutti italiani, sono ritenuti responsabili di una rapina pluriaggravata ai danni di un furgone portavalori, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro in gioielli.L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Milano con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Foggia e del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Milano.Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 in questura di Milano.