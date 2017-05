MILANO: ASSEGNATI AL FATEBENEFRATELLI DAZI DI PIAZZALE PRINCIPESSA CLOTILDE

6 maggio 2017- 18:10

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Nuova vita per i caselli daziari di Porta Nuova in piazzale Principessa Clotilde, a Milano. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per la concessione degli spazi all'ospedale Fatebenefratelli Sacco, che li utilizzerà per attività socio sanitarie per i prossimi 9 anni e con un canone d'affitto di 7.455 euro annui da corrispondere al Comune di Milano. Era stata la stessa Asst Fatebenefratelli Sacco, nel marzo scorso, a manifestare interesse per i due caselli daziari di zona Porta Nuova di proprietà del Comune di Milano. L'intenzione dell'ospedale è di utilizzare gli spazi, in tutto 140 metri quadri, per attività attinenti agli ambiti sanitari e socio sanitari, anche in considerazione del fatto che i caselli si trovano a pochi metri di distanza dall'ingresso principale dell'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico.