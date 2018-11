29 novembre 2018- 20:10 Milano: assessore Lombardia, legge sui nidi arginerà episodi violenza

Milano, 29 nov. (AdnKronos) - La legge che favorisce l'installazione di videocamere negli asili nido ed è stata approvata due giorni fa in consiglio regionale della Lombardia sarà "un passo importante in termini di prevenzione. Gli strumenti che sono stati messi in campo daranno un aiuto concreto favorendo la formazione degli insegnanti con l'ausilio di psicologi ed esperti, ma anche un maggior controllo" sugli episodi di violenze. Ne è certa Silvia Piani, assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione Lombardia, commentando l'arresto per maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini di un insegnante di un asilo di Pero (Milano)."Auspico che questo provvedimento possa essere preso d'esempio anche da altre Regioni e diventare modello di una legge nazionale a salvaguardia di tutti i bambini", aggiunge. Anche Emanuele Monti presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia, è convinto che "con la legge sulla videosorveglianza, daremo un giro di vite. Episodi come quello avvenuto nell’asilo di Pero -sostiene- non devono più ripetersi".