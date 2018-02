MILANO: ASSESSORE ROZZA CORRE ALLE REGIONALI, SALA PRENDE SUE DELEGHE

3 febbraio 2018- 21:04

Milano, 3 feb. (AdnKronos) - Sarà il sindaco di Beppe Sala a prendere le deleghe alla Sicurezza dell'assessore della sua giunta, Carmela Rozza, che corre per le elezioni regionali e oggi, con il deposito formale delle liste, ha ufficialmente iniziato la campagna elettorale. "Dalla settimana prossima prenderò le deleghe alla Sicurezza, in attesa di individuare un sostituto", ha spiegato in un post su Facebook il sindaco di Milano, che quindi le terrà solo per un periodo limitato. "Stamattina - ha aggiunto - sono stato in giro in pattuglia: partiamo dalle basi! Sono tante le cose su cui lavorare, dal presidio della sicurezza nei quartieri alla lotta all'abusivismo, dal controllo della sosta selvaggia all'intervento rapido per fatti criminosi". Rozza si è candidata con la lista di Giorgio Gori presidente.