MILANO: ATM POTENZIA LINEE DI PERIFERIA E ANTICIPA CORSE PER LINATE

3 febbraio 2018- 15:30

Milano, 3 feb. (AdnKronos) - Prosegue il potenziamento di alcune linee di trasporto pubblico in periferia a Milano. Da lunedì, la linea 73 che porta a Linate sarà anticipata per favorire i collegamenti con l'aeroporto. Le prime partenze da Duomo erano alle ore 5,33 e 5,58 con arrivo all’aeroporto di Linate alle ore 5,57 e 6,22: da oggi, il nuovo servizio prevede partenze alle ore 5,03 - 5,23 -5,43 e 6,00 con arrivo all’aeroporto di Linate alle ore 5,27 - 5,47 - 6,07 - 6,24. Le altre linee potenziate sono quelle degli autobus 34, 71 e 86, che viaggiano nei quartieri Barona, Adriano, Vigentino. In generale, "i miglioramenti attivi da lunedì riguardano anticipi di servizio la mattina, maggiori frequenze durante la settimana, nei festivi o negli orari di 'morbida' e più regolarità nelle corse". L'obiettivo è facilitare l’interscambio con le metropolitane e migliorare la qualità degli spostamenti in periferia.