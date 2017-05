MILANO: ATM, RIPRESA CIRCOLAZIONE DOPO PRESUNTO SUICIDIO SU M2

18 maggio 2017- 17:11

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - E' stata ripristinata la circolazione sulla M2, la linea verde della metropolitana milanese, interrotta dalle 14.30 di oggi tra Romolo e Assago Forum/Abbiategrasso per un caso di presunto suicidio nella stazione di Famagosta. Lo rende noto Atm, precisando che il servizio ha ripreso regolarmente a funzionare dalle 15.40.Il fermo, sottolinea l'azienda del trasporto milanese, si è reso necessario per consentire alle istituzioni preposte di svolgere il proprio lavoro. E durante l’interruzione è stato istituito in superficie un collegamento sostitutivo con bus e predisposto informazioni ad hoc con annunci in metropolitana e superficie, assistenti alla clientela in stazione e aggiornamenti in tempo reale sul canale Twitter @atm_informa.