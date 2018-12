19 dicembre 2018- 16:58 Milano: Atm, sosta da domani si paga con sms

Milano, 19 dic. (AdnKronos) - Novità per le modalità di pagamento della sosta sulle strisce blu a Milano: da domani basterà un sms, mentre dal 15 gennaio le tessere cartacee 'Gratta e Sosta' non saranno più in vendita e quelle acquistate in precedenza potranno essere utilizzate fino al 31 marzo 2019. La novità principale riguarda l'introduzione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu con un semplice sms al numero 48444, indicando il codice dell’area di sosta (visualizzabile sul cartello stradale) e la targa del veicolo separati da un punto. Il servizio è disponibile per i clienti di Tim, Wind, 3 e Vodafone e l’importo sarà scalato direttamente dal conto o credito telefonico. Al costo della tariffa oraria si aggiungerà il costo dell'sms che varia a seconda del proprio operatore telefonico. Le info su disponibilità, costi, termini condizioni del servizio e sulla privacy sono consultabili sul sito www.digitalticketing.it