19 dicembre 2018- 16:58 Milano: Atm, sosta da domani si paga con sms (2)

(AdnKronos) - Novità anche per i pagamenti della sosta attraverso la rete dei quasi 1700 parcometri dislocati in città: a partire da maggio 2018 è stata progressivamente introdotta l’obbligatorietà dell’inserimento della targa del veicolo all’atto del pagamento, ma non sarà più necessario esporre il biglietto sul cruscotto. Restano valide le modalità di pagamento con monete e carte bancarie (circuiti: Mastercard, Visa, Fast Pay, Bancomat). Oltre al pagamento della sosta su strisce blu, è possibile effettuare diverse operazioni come l’acquisto dei ticket per l’ingresso in Area C, l’attivazione dell’abbonamento ricaricato on line o presso i bancomat, la ricarica e attivazione con una sola operazione dell’abbonamento Atm e la ricarica della tessera RicaricaMi con biglietto urbano, settimanale 2x6 o carnet 10 viaggi.Sarà possibile continuare a pagare la sosta sulle strisce blu scaricando una delle tre app gratuite: MyCicero di Pluservice; Easypark di Easypark Italia; Telepass Pay di Telepass. Gli operatori dedicati al controllo della sosta verificheranno in tempo reale la regolarità del pagamento sia con la nuova modalità di pagamento via sms, sia attraverso i parcometri e con le tre app.