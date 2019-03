13 marzo 2019- 21:31 Milano: attraversa binari e cade, macchinista frena in tempo, salvo

Milano, 13 mar. (AdnKronos) - Ha attraversato i binari mentre un treno stava ripartendo, rischiando di essere investito, ma il macchinista è riuscito a frenare in tempo e si è salvato. E' accaduto ieri sera nella stazione di Melzo, alle porte di Milano. L'uomo, un 63enne di origine romena, se l'è cavata con un grosso spavento.Il macchinista del treno, dopo aver bloccato il convoglio, ha lanciato l'allarme. L’uomo è stato soccorso e portato in codice verde all’ospedale. L’intervento della polfer di Lambrate, oltre ad accertare la dinamica dei fatti, ha consentito di identificare e sanzionare l’uomo. Il treno ha dovuto ritardare la partenza per circa un’ora.