MILANO: AVEVA TRASFORMATO LA SUA CASA IN CENTRALE DI SPACCIO, ARRESTATO

20 luglio 2017- 17:19

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - Aveva trasformato la sua abitazione in vera e propria centrale di spaccio. Per questo un 51enne è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto a Milano. L'operazione, condotta dagli uomini del commissariato Lorenteggio, è scattata dopo una serie di segnalazioni da parte dei cittadini che nei mesi scorsi avevano già portato all'arresto di due persone per droga.Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, gli agenti hanno sottoposto a controllo un appartamento di via Noale che, dalle indagini, risultava essere un punto di spaccio e nel quale risiedeva un 51enne con precedenti specifici. Durante l'appostamento all'interno del condominio, i poliziotti hanno fermato e controllato un 37enne che ha confessato di avere appena acquistato poco più di un grammo di cocaina dal titolare dell'appartamento. Così è scattata la perquisizione. All'interno di due mobili, adibiti a laboratorio, sono stati trovati 40 grammi di cocaina, oltre 400 euro in contanti, buste e bilancino per il confezionamento, un blocco notes con nomi e cifre, un martelletto con cui frantumare la droga e sostanza da taglio. Per il 51enne sono scattate le manette; droga, denaro e materiali sono stati posti sotto sequestro.