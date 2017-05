MILANO: AVEVANO AGGREDITO E MALMENATO DUE RAGAZZI GAY, OTTO ARRESTI (3)

10 maggio 2017- 16:06

(AdnKronos) - Dalle indagini è emerso, tra l'altro, che poco prima del pestaggio, il branco di violenti aveva già insultato un altro gruppo di ragazzi, scampati all’aggressione grazie all'arrivo del taxi che poco prima avevano chiamato e a bordo del quale sono riusciti ad allontanarsi.Non solo, alcuni tra i minorenni arrestati avevano anche commesso una serie di rapine a danno di coetanei. In particolare, un 15enne e due 17enni sono ritenuti responsabili delle rapine di 4 smartphone commesse il 25 marzo e l’8 aprile scorsi in zona Brenta ai danni di altrettanti ragazzi, colpiti con schiaffi, pugni e in un caso anche con un casco.Al termine delle operazioni, i maggiorenni sono stati condotti a San Vittore, mentre i minori sono stati trasferiti al Beccaria.