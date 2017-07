MILANO: AVVOCATESSA ACCOLTELLATA NEL SUO STUDIO, è GRAVE

20 luglio 2017- 21:03

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - Un'avvocatessa di Milano è stata accoltellata al collo e all'addome nel suo studio, in via dei Pellegrini. L'aggressione è avvenuta, stando alle prime informazioni, nel suo ufficio, ma il colpevole non è ancora stato rintracciato dalla polizia, che sta facendo tutti gli accertamenti. La donna è stata portata dal 118 al Policlinico di Milano, in codice rosso, e si troverebbe al momento in sala operatoria. Le sue condizioni sono gravi, ma la donna era cosciente quando è stata soccorsa.